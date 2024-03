Deutsche Lufthansa Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Der Aktienkurs der Deutschen Lufthansa hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,54 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Fluggesellschaften"-Branche im Durchschnitt um 4,94 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass die Deutsche Lufthansa im Branchenvergleich eine Underperformance von -32,49 Prozent aufweist. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 7,17 Prozent, und die Deutsche Lufthansa erreichte eine Unterperformance von 34,71 Prozent im Vergleich dazu. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell 0 bei der Deutschen Lufthansa, was zu einer negativen Differenz von -6,49 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Deutsche Lufthansa von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei der Deutschen Lufthansa liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 70,8 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der etwas längerfristige RSI25 zeigt mit einem Wert von 72,87, dass die Deutsche Lufthansa überkauft ist und daher auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält.

Auf fundamentalen Basis ist die Deutsche Lufthansa aus unserer Sicht im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Fluggesellschaften) unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,39 gehandelt, was einem Abstand von 81 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 22,79 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung für die Deutsche Lufthansa.