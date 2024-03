Deutsche Lufthansa ADR Aktie: Das kann keiner glauben

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt waren. Es gab insgesamt sechs positive und vier negative Tage, sowie vier Tage ohne eindeutige Richtung. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Zudem gab es ein Handelssignal auf der Basis historischer Berechnungen (1 mal "schlecht", 0 mal "gut").

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Deutsche Lufthansa-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 8,05 EUR liegt, was einem Unterschied von -15,73 Prozent zum letzten Schlusskurs von 6,784 EUR entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich mit einem gleitenden Durchschnitt von 7,47 EUR und einem letzten Schlusskurs darunter eine negative Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Deutsche Lufthansa zu beobachten. Die Marktteilnehmer waren demnach positiv gestimmt, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Deutsche Lufthansa liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,52 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine schlechte Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Insgesamt wird die Aktie von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung neutral bewertet, aufgrund der charttechnischen Entwicklung und des Sentiments in den sozialen Medien aber insgesamt mit einem negativen Rating versehen.