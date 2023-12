Deutsche Lufthansa ADR Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Deutsche Lufthansa-Aktie liegt derzeit bei 4,92, was 81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Fluggesellschaften) von 26 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 8,66 EUR lag. Der letzte Schlusskurs von 8,137 EUR weicht somit um -6,04 Prozent davon ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachten wir jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (7,55 EUR) über dem gleitenden Durchschnitt (+7,77 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Deutsche Lufthansa-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich der Dividende beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 6,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Fluggesellschaften, 6,65) liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Deutschen Lufthansa-Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Aktie.

Die Deutsche Lufthansa-Aktie zeigt demnach unterschiedliche Bewertungen in den verschiedenen Analysen, was Anlegern eine vielschichtige Einschätzung ermöglicht.