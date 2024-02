Deutsche Lufthansa ADR Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Deutschen Lufthansa ist überwiegend negativ, wie unsere Analysten durch die Betrachtung von Kommentaren auf sozialen Plattformen festgestellt haben. Ebenso wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen von Nutzern der sozialen Medien im Zusammenhang mit der Deutschen Lufthansa diskutiert. Infolgedessen wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft. Die Analyse wurde zudem durch die Betrachtung von Handelssignalen unterstützt, wobei sieben konkrete Signale zur Verfügung standen, die zu einer "Gut" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führten. Somit wird die Stimmung gegenüber der Deutschen Lufthansa als "Neutral" eingestuft.

In technischer Hinsicht wird die Deutsche Lufthansa derzeit als "Schlecht" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes verläuft bei 8,19 EUR, und der Kurs der Aktie (7,428 EUR) liegt um -9,3 Prozent über diesem Trendsignal. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 7,72 EUR zeigt eine Abweichung von -3,78 Prozent und ergibt somit einen "Neutral"-Wert. Insgesamt wird die technische Analyse als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben keine wesentlichen Veränderungen bei der Deutschen Lufthansa in den letzten vier Wochen her, weshalb die Aktie auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet wird. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Deutschen Lufthansa aktuell 4,52, was 78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Fluggesellschaften) von 20 liegt. Aus dieser Sichtweise wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält somit eine "Gut"-Bewertung.