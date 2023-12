Deutsche Lufthansa ADR Aktie: Was geht denn hier ab?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

In den letzten vier Wochen hat sich das Stimmungsbild bei der Aktie der Deutschen Lufthansa verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat leicht abgenommen. Insgesamt wird die Aktie daher ebenfalls mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Auf der fundamentalen Ebene gibt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) an, dass die Aktie der Deutschen Lufthansa mit 4,92 aktuell deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 26 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien bezüglich der Deutschen Lufthansa ist insgesamt besonders negativ. Dies spiegelt sich in den ausgewerteten Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen wider, wodurch die Aktie insgesamt die Einschätzung "Schlecht" erhält. Zudem haben sich aus der Analyse konkret berechenbare Handelssignale ergeben, darunter 3 "Schlecht"- und 4 "Gut"-Signale. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Empfehlung bezüglich der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Aktie der Deutschen Lufthansa eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, basierend auf der Abweichung vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Jedoch erhält sie eine "Gut"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage betrachtet. Insgesamt ergibt sich daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für das Unternehmen.

Zusammenfassend zeigt sich, dass das Stimmungsbild sowie die Kommunikationsfrequenz in Bezug auf die Aktie der Deutschen Lufthansa in den letzten Wochen negativer geworden sind, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führt. Trotzdem gibt es Anzeichen dafür, dass die Aktie fundamental unterbewertet ist und einige positive Handelssignale aus den sozialen Medien hervorgehen, was zu einer neutralen Empfehlung führt.