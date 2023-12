Deutsche Lufthansa ADR Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Deutsche Lufthansa erhält schlechte Bewertung aus charttechnischer Sicht aufgrund des aktuellen Schlusskurses von 6,757 EUR (-25,09 Prozent Unterschied) im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 9,02 EUR. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 7,73 EUR (-12,59 Prozent Unterschied) unter dem gleitenden Durchschnitt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt derzeit 5,41 Euro, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche einen niedrigen Wert darstellt. In Bezug auf die Dividende liegt der Ertrag von Deutsche Lufthansa bei 0 %, was im Vergleich zur Branche ebenfalls niedrig ist. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche hat die Aktie von Deutsche Lufthansa in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 10,83 Prozent erzielt, was über dem Branchendurchschnitt von 8,74 Prozent liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Lufthansa-Aktie eine gute Bewertung in dieser Kategorie.