Deutsche Lufthansa ADR Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Der Aktienkurs der Deutschen Lufthansa zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Rendite von -23,59 Prozent, was mehr als 28 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "FluggeSchlechtschaften"-Branche von 5 Prozent liegt die Deutsche Lufthansa mit 28,59 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Fundamentaldaten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie aktuell 4,52, was 78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der FluggeSchlechtschaften-Branche von 20 liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Deutsche Lufthansa-Aktie zeigt einen Wert von 69 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage Basis von 46,34 ergibt eine ähnliche Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für die Deutsche Lufthansa.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich bei der Deutschen Lufthansa in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung der Stimmungslage. Daher wird die Aktie hierfür mit einem "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Deutsche Lufthansa auf dieser Stufe daher eine "Gut"-Bewertung.