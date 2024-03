Deutsche Lufthansa ADR Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

In den letzten Wochen gab es bei der Deutschen Lufthansa eine klare Verschiebung der Stimmungslage hin zum Negativen. Dies wurde in den sozialen Medien beobachtet, wo eine Tendenz zu besonders negativen Themen festgestellt wurde. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz. Auch die Diskussionsstärke über das Unternehmen nahm ab, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Insgesamt erhält die Deutsche Lufthansa in dieser Hinsicht also ein "Schlecht".

Bei der technischen Analyse ergibt sich ein ähnliches Bild. Sowohl der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage als auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen führen zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der letzte Schlusskurs liegt jeweils deutlich unter dem Durchschnitt, was auf charttechnischer Ebene negativ zu bewerten ist.

Auch der Relative Strength-Index (RSI) zeigt mit einem Niveau von 64,37 und 70,2 eine "Neutral"- bzw. "Schlecht"-Einstufung. Dies deutet ebenfalls auf eine negative Entwicklung hin.

In Bezug auf die Dividendenrendite schneidet die Deutsche Lufthansa ebenfalls schlechter ab als der Branchendurchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend zeigen die verschiedenen Analysen und Bewertungen, dass die Deutsche Lufthansa derzeit in mehreren Bereichen eine negative Entwicklung aufweist.