Deutsche Krankenhausgesellschaft warnt vor Rekord-Insolvenzen in 2024

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) warnt vor einer Rekordzahl an Insolvenzen von Kliniken im Jahr 2024 in Deutschland. Gerald Gaß, der Chef der Verbandes, teilte dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland” mit, dass die aktuelle Zahl an Insolvenzen deutlich höher sei als gewöhnlich und das Jahr 2024 ein Rekordjahr für Krankenhausinsolvenzen werden könnte.

Laut Gaß gab es im Jahr 2023 fast 40 Insolvenzen. Er warnte weiterhin vor einer möglichen