Deutsche Konsum Reit Aktie: Das war abzusehen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der Deutsche Konsum REIT-AG wird der RSI für die letzten 7 Tage sowie auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 30,23 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25-Wert beträgt 40,91, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating für die Aktie hindeutet.

Die Anleger-Stimmung bei Deutsche Konsum REIT-AG in Diskussionsforen und sozialen Medien wird als insgesamt neutral bewertet. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen identifiziert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Deutsche Konsum REIT-AG um +4,58 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie hingegen als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auf -42,24 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das Sentiment und Buzz rund um die Aktie wird durch die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung im Internet beurteilt. Bei der Deutsche Konsum REIT-AG zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und entspricht somit einem "Neutral"-Rating. Insgesamt wird der Deutschen Konsum REIT-AG bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" zugewiesen.