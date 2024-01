Deutsche Konsum Reit Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Deutsche Konsum REIT-AG als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aktie der Deutsche Konsum REIT-AG ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 60, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 31,82, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analyse der Stimmung der Anleger zeigt, dass die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen neutral waren. Zudem wurden in den sozialen Medien in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen bezüglich der Deutsche Konsum REIT-AG diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Deutsche Konsum REIT-AG aktuell bei 5,38 EUR. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des Aktienkurses von 3,4 EUR, was einem Abstand von -36,8 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 3,06 EUR angenommen, was einer Differenz von +11,11 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Zusammenfassend ergibt sich damit auf Basis der beiden Zeiträume eine "Neutral"-Einstufung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ist die Deutsche Konsum REIT-AG somit als "Neutral"-Wert einzustufen.