Deutsche Konsum REIT – Aktie zeitweise bei 2,93 EUR. Übertreibt der Markt? Geht um 62,5 Mio EUR im Feuer – bei rund 1,2 Bilanzsumme.

Bilanzsumme von 1.212.680,10 EUR zum 30.06.2023 wird sich nach der anstehenden Immobilienbewertung wahrscheinlich reduzieren – vielleicht um die 10%?

Zumindest bewegten sich die anderen Immobiliengesellschaften bei ihren Neubewertungen „um diese Marke“ aufgrund Zinsentwicklung und sinkender Nachfrage nach Gewerbe-Immobilien. Ergäbe nach dem NAV von 10,98 EUR je Aktie zum 30.06.2023 immer noch eine Riesendiskrepanz zum aktuellen Kursniveau, selbst bei einer Totalabschreibung der 62,5 Mio EUR. Und auch der LTV bliebe selbst bei einer Totalabschreibung (zum 30.06.2023 LTV bei 51,2%) noch bei einem tragbaren Niveau. Also sollte es keine weiteren Überraschungen geben bei der Aufklärung der Vorgänge zwischen Deutscher Konsum REIT und den Unternehmen aus dem Umfeld des Rolf Elgeti und die Immobilienbewertungen „im Rahmen des Branchenüblichen“ liegen sollten, wäre wohl ein Fortbestehen der Deutsche Konsum REIT „machbar“.

Was ist mit den Anfang 2024 fälligen Anleihen? Gesamtvolumen über 100 Mio EUR.

Es geht um „two outstanding bonds (70,0m EUR and 35.9m EUR) maturing in April and May 2024„, deren Refinanzierung über den Anleihemarkt wahrscheinlich sowieso schwierig und nur zu wesentlich höheren Zinsen möglich gewesen wäre, sollte beim Fortbestehen der aktuellen Unsicherheiten mehr als schwierig werden. Ob über Hypothekendarlehen bezogen auf Einzelobjekte alternativ die Tilgung der Anleihen gewährleistet werden könnte, scheint zumindest aufgrund des bisher prozentual eher niedrigen Bankdarlehensportfolios vorstellbar. Sofern die Banken die Deutsche Konsum REIT als kreditwürdig einstufen, hängt von der weiteren Entwicklung der aktuellen Krisensituation ab.

Aktie aktuell ein Kauf? Eigentlich spricht alles dagegen: Fallendes Messer, ungeklärte 62,5 Mio EUR Darlehenssumme, offener Ausgang der anstehenden Portfoliobewertung, anstehende Anleiherefinanzierungen, offene Frage des Verhältnisses mit dem derzeitigen Aufsichtsratsvorsitzenden und „Hauptaktionärs“ Rolf Elgeti. Und wenn sehr spekulativ eingestellte Anleger die Abschläge der Aktie gegenüber Portfoliowert, Assets oder „normalen“ Bewertungskennziffern als Chance sehen? Ein reiner Zock mit sehr grossen Risiken, aber naturgemäss dann auch grossen Chancen.

Operativ lief es zuletzt trotz der natürlich erhöhten Zinskosten nicht so schlecht bei der DKR. Verschiebung der Bestandsbewertung muss man wohl einfach akzeptieren, aber grosse Überraschungen? Zinseffekt klar, aber für die Bestände sprechen die stabilen, steigenden Mieterträge, das relativ konjunkturresistente Geschäftskonzept. Jetzt kommt der Darlehensschock – damit hat wohl niemand gerechnet. Und gerade beim Hauptaktionär ein Darlehen von 62,5 Mio EUR zu platzieren spricht nicht gerade für die Corporate Governance der DKR. Und egal wie die Geschichte ausgeht, ein Schaden wird bleiben. Änderungen sind notwendig. Und Anfang nächsten Jahres werden Anleihen von rund 100 Mio EUR fällig, was die Situation verschärft.