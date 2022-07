Deutsche Konsum REIT-AG-Aktie: Sensationell!

In den sächsischen Kommunen Dippoldiswalde und Grünhain-Beierfeld konnte die DKR jeweils ein Objekt mit dem Ankermieter Penny (REWE Group) erwerben. Darüber hinaus wurde der Kauf von drei Einzelhandelsobjekten mit den Hauptmietern EDEKA (2x) und TEDi in Kemberg, Köthen und Coswig (alle Sachsen-Anhalt) beurkundet. Außerdem wurde ein Fachmarktzentrum in Olbernhau (Sachsen) erworben. Ankermieter dieses Objekts sind Netto (EDEKA-Gruppe) und ein Non-Food-Discounter.… Hier weiterlesen