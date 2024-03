Deutsche Grundstuecksauktionen wird immer uninteressanter …

Die Aktie von Deutsche Grundstuecksauktionen zeigt gemischte Signale in Bezug auf Sentiment und Buzz im Netz. Die Diskussionsintensität hat in den vergangenen Monaten eine übliche Aktivität im Netz gezeigt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie als neutral bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist die Deutsche Grundstuecksauktionen derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 11,79 EUR, während der Kurs der Aktie bei 10,7 EUR liegt, was einer Abweichung von -9,25 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 10,29 EUR, was einer Abweichung von +3,98 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies der Bewertung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Deutsche Grundstuecksauktionen-Aktie zeigt einen Wert von 71, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich zum RSI auf 25-Tage-Basis (44,12) wird die Aktie hier jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Deutsche Grundstuecksauktionen.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Deutsche Grundstuecksauktionen wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.