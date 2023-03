Deutsche Grundstuecksauktionen Aktie im Aufwind: Eine Analyse des aktuellen Kursverlaufs

Deutsche Grundstücksauktionen erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 8,85%. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Real Estate Services-Branche im Durchschnitt um 2,96%, was Deutsche Grundstücksauktionen eine Outperformance von beeindruckenden 66,55% im Branchenvergleich beschert.

Der gesamte “Real Estate”-Sektor konnte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 9,65% verzeichnen. In diesem Kontext bedeutet die Performance von Deutsche Grundstücksauktionen einen Abstand von -9,04%-Punkten zu diesem Durchschnittswert.

Angesichts des stark volatilen Umfelds auf den Kapitalmärkten in jüngster Zeit und der langfristig soliden Fundamentaldaten zeigt sich damit das attraktive Potenzial einer Investition in Deutsche Grundstücksauktionen.

