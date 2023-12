Deutsche Exportindustrie Stimmung verschlechtert sich, Ifo-Exporterwartungen sinken

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Der jüngste Rückgang der Stimmung in der deutschen Exportindustrie spiegelt den wirtschaftlichen Unsicherheiten wider. Laut neuesten Ifo-Exporterwartungen sank diese im Dezember auf -6,7 Punkte, von -4,1 Punkten im Vormonat.

“Es fehlt derzeit an Weihnachtsstimmung in der Exportwirtschaft”, kommentierte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. Für das neue Jahr scheinen die Unternehmen wenig positives zu erwarten. Aus mehrheitlicher Sicht wird mit rückläufigen Exportzahlen in den [...] Hier weiterlesen