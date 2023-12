Deutsche Exporte außerhalb der EU steigen im November 2023 - US bleibt Hauptziel

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Im November 2023 verzeichneten die deutschen Ausfuhren in Länder außerhalb der Europäischen Union ein Plus. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in vorläufigen Zahlen mitteilte, stiegen die Exporte kalender- und saisonbereinigt um 1,0 Prozent gegenüber dem Vormonat.

Der Gesamtwert der exportierten Waren belief sich dabei auf 59,2 Milliarden Euro – nach kalender- und saisonbereinigter Betrachtung. Ohne diese Bereinigung lag der Warenwert bei 63,4 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahresmonat