Deutsche Euroshop löst Jubelsturm aus!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der Aktie der Deutschen Euroshop wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet. Es wurde festgestellt, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufwies, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich damit für Deutsche Euroshop in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Basierend auf dem Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie der Deutschen Euroshop als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 15,24, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 29,68 liegt und somit ebenfalls eine "Gut"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ist somit "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Deutschen Euroshop-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 20,22 EUR. Der letzte Schlusskurs von 22,2 EUR weicht somit um +9,79 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (19,34 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+14,79 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Deutsche Euroshop eingestellt waren. Anleger waren an acht Tagen überwiegend positiv und an drei Tagen neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Deutsche Euroshop daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält Deutsche Euroshop von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung hinsichtlich der Diskussionsintensität, des Relative Strength Index und der Anlegerstimmung.