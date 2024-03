Deutsche Euroshop Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sechs Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich Anleger verstärkt auf positive Themen im Zusammenhang mit Deutsche Euroshop. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und stuft das Anleger-Sentiment insgesamt als "Gut" ein.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage liegt der Wert für die Deutsche Euroshop-Aktie bei 66,67 Punkten, was bedeutet, dass sie weder über- noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 63,77 an, dass die Aktie weder über- noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Deutsche Euroshop insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Sentiment und der Buzz, also die Stimmung rund um Aktien, werden nicht nur anhand von Bankanalysen, sondern auch anhand des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Internetnutzern gemessen. In Bezug auf Deutsche Euroshop zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem ergab die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Deutsche Euroshop bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die Deutsche Euroshop-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 20,24 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 18,8 EUR, was einem Unterschied von -7,11 Prozent entspricht, und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 19,77 EUR, was einem Unterschied von -4,91 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Basis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält Deutsche Euroshop eine "Gut"-Bewertung für das Anleger-Sentiment, eine "Neutral"-Bewertung für den RSI und eine "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes sowie der charttechnischen Analyse.