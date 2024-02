Deutsche Euroshop Aktie: Nach so langer Zeit …

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen rund um Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien hat Auswirkungen auf die Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Deutsche Euroshop haben Experten eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und bewerten die Stimmung als "schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine negative Veränderung, was zu einem insgesamt "schlechten" Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse wird die Deutsche Euroshop derzeit als "schlecht" eingestuft, da der Aktienkurs sowohl über dem 200-Tage-Durchschnittspreis als auch über dem 50-Tage-Durchschnittspreis liegt. Beide Abweichungen entsprechen einer Einstufung als "schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, jedoch hat sich die Diskussion in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt auf positive Themen bezogen. Daher wird die Aktie insgesamt als "neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Deutsche Euroshop weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält die Aktie auch in diesem Punkt eine "neutral"-Bewertung.