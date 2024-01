Deutsche Euroshop Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Werkzeug der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Für die Deutsche Euroshop beträgt der RSI-Wert für einen Zeitraum von 7 Tagen aktuell 32,97, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 49, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI eine Einstufung von "Neutral".

Die Diskussionen in sozialen Medien zeigen derzeit überwiegend positive Meinungen und Einschätzungen zur Deutsche Euroshop. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Deutsche Euroshop bei 20,3 EUR liegt, was einen Abstand von -0,44 Prozent vom GD200 (20,39 EUR) und ein "Neutral"-Signal bedeutet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 20,14 EUR, was wiederum auf ein "Neutral"-Signal hinweist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet ergibt die Analyse eine mittlere Aktivität der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, wodurch die Deutsche Euroshop in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Schlecht" erhält.

