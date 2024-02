Deutsche Euroshop Aktie: Das ist ein Knall!

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist die Deutsche Euroshop derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 20,32 EUR, während der Kurs der Aktie (18,72 EUR) um -7,87 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 20,12 EUR ergibt eine Abweichung von -6,96 Prozent, was zu der Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI der Deutschen Euroshop liegt bei 49,18 Punkten und zeigt somit ein "Neutral"-Rating. Der 25-Tage-RSI von 58,45 bestätigt ebenfalls dieses Rating.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsaktivität gemessen, die zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Stimmungsbild führte.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, jedoch gab es in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt positive Themen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich für die Deutsche Euroshop eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.