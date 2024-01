Deutsche Euroshop Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Deutsche Euroshop heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 75,39 Punkten, was darauf hindeutet, dass Deutsche Euroshop überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine klare Überkauf- oder Überverkauf-Situation. Die Aktie erhält daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Basis.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dabei helfen, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Deutsche Euroshop-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 20,36 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 19,18 EUR liegt. Dies entspricht einer Differenz von -5,8 Prozent, wodurch die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet wird. Bezieht man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ein, ergibt sich eine Differenz von -4,62 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating für die Deutsche Euroshop-Aktie führt. Insgesamt wird die Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zählt zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität über Deutsche Euroshop zeigt eine übliche Aktivität im Netz, weshalb die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" erfolgt. Ebenso gab es in diesem Zeitraum kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus für Deutsche Euroshop ein "Schlecht"-Wert aufgrund des Sentiments und Buzz im Netz.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war an acht Tagen von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Deutsche Euroshop gesprochen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt mit einem "Gut". Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung für Deutsche Euroshop.

