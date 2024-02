Deutsche Euroshop Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Der Relative Strength Index (RSI) für die Deutsche Euroshop-Aktie zeigt, dass das Unternehmen weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (41) als auch der RSI auf 25-Tage-Basis (56,55) deuten darauf hin, dass die Aktie neutral bewertet werden sollte.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten 30 Tagen keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass das Unternehmen mehr Aufmerksamkeit als üblich erhalten hat, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die technische Analyse deutet darauf hin, dass die Deutsche Euroshop-Aktie aus charttechnischer Sicht schlecht bewertet wird. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von -7,34 Prozent auf, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von -6,14 Prozent aufweist. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wobei die Diskussion von positiven Themen dominiert wurde. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Insgesamt ergibt sich daher für die Deutsche Euroshop-Aktie eine neutrale bis negative Bewertung basierend auf dem RSI und der technischen Analyse, während das Anleger-Sentiment eher positiv ausfällt.