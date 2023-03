Deutsche Euroshop Aktie: Wertsteigerung in Sicht!

Die Deutsche Euroshop AG befindet sich derzeit in einer neutralen Situation, wie der Relative Strength Index (RSI) zeigt. Der RSI, welcher Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtzahl der Bewegungen in 7 Tagen bezieht, gibt einen Wert zwischen 0 und 100 aus. Momentan liegt der RSI für die Deutsche Euroshop bei 35.35 und wird daher weder als überkauft noch als überverkauft betrachtet.

Eine erweiterte Berechnung des RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt einen Wert von 44 für die Deutsche Euroshop AG. Auch hier wird eine neutrale Bewertung abgeleitet, da weder eine überkaufte noch eine überverkaufte Situation vorliegt.

Trotz der aktuellen neutralen Situation kann die deutsche Einzelhandels-AG mit einer soliden Performance rechnen – ein vielversprechendes Investment also für Anlegerinnen und Anleger.

