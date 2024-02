Deutsche Euroshop Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die Deutsche Euroshop wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben, ausgewertet und ist zu diesem Schluss gekommen. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um die Aktie angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung der Anlegerstimmung auf dieser Ebene.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Deutsche Euroshop-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 20,4 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 18,98 EUR deutlich darunter (Unterschied -6,96 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (20,27 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,36 Prozent), was erneut zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit wird die Deutsche Euroshop-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei der Betrachtung des 7-Tage-RSI ergibt sich ein Wert von 75 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Deutsche Euroshop-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Beim RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Somit erhält die Deutsche Euroshop eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit der Deutsche Euroshop wurden ebenfalls über einen längeren Zeitraum beobachtet. Es zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine neutrale Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für die Deutsche Euroshop in diesem Punkt die Einstufung als "Schlecht".