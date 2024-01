Deutsche Euroshop Aktie: Was passiert jetzt?

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktien von Deutsche Euroshop war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Laut dem Stimmungsbarometer wurde an neun Tagen positiv über das Unternehmen diskutiert, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An insgesamt drei Tagen äußerten sich die Anleger neutral. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war das Interesse der Anleger überwiegend positiv, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Das Anleger-Stimmungsbarometer gibt Deutsche Euroshop insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie spielt auch die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Hierbei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Deutsche Euroshop zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf positive Veränderungen hin, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 20,37 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 19,5 EUR liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt nahe am letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Deutsche Euroshop liegt bei 60,29 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI25 von 51,98 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Deutsche Euroshop eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.