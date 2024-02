Deutsche Euroshop Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Die Deutsche Euroshop-Aktie wird aus technischer Sicht kritisch bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 20,37 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 18,7 EUR lag, was einer Abweichung von -8,2 Prozent entspricht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs von 20,24 EUR unter dem 50-Tages-Durchschnitt von 20,24 EUR, was einer Abweichung von -7,61 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte erhält die Deutsche Euroshop-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt ebenfalls eine kritische Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist zwar durchschnittlich, jedoch zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz. Daher wird auch hier eine "Schlecht"-Bewertung vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist mit einem Wert von 79 darauf hin, dass die Deutsche Euroshop-Aktie überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Die Bewertung auf Basis des RSI der letzten 25 Handelstage ergibt dagegen eine neutrale Einschätzung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen ebenfalls neutral, wobei in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert wurde. Dadurch ergibt sich auch hier eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt die technische Analyse, das Sentiment und der Relative Strength Index eine kritische Einschätzung der Deutsche Euroshop-Aktie.