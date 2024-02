Deutsche Euroshop Aktie: Schlimme Zeiten!

Die Deutsche Euroshop-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 20,4 EUR verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs jedoch bei 18,72 EUR, was einem Unterschied von 8,24 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 20,24 EUR zeigt mit einem Schlusskurs von -7,51 Prozent ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält die Deutsche Euroshop-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung gemäß der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf die weichen Faktoren wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität im Netz nur geringfügige Aktivität aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung. Darüber hinaus zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Wert für die Deutsche Euroshop-Aktie.

Hinsichtlich des Relative Strength Index (RSI) beträgt der aktuelle Wert für die Deutsche Euroshop-Aktie 94, was auf ein "überkauftes" Wertpapier hinweist und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf der Basis des RSI der letzten 25 Handelstage wird jedoch eine längerfristigere Betrachtung vorgenommen, die zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die RSI-Analyse somit ein "Schlecht"-Rating für die Deutsche Euroshop-Aktie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung seitens der Redaktion führt. Somit ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.