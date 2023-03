Deutsche Euroshop Aktie: Neuigkeiten im Überblick!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Schwankungen von Aktienkursen in einem bestimmten Zeitraum bewertet. Dieser Zeitraum beträgt in der Regel sieben Tage. Abhängig von ihrer Ausprägung, werden Werte zwischen 0 und 30 als “überverkauft”, zwischen 70 und 100 hingegen als “überkauft” eingestuft. Werte dazwischen gelten als neutral.

Aktuell liegt der RSI bei der Deutsche EuroShop AG bei einem Niveau von 33,28 Punkten und wurde daher mit “Neutral” bewertet. Auch der RSI25-Wert, also ein Indikator für einen längeren Betrachtungszeitraum von 25 Tagen, zeigt mit seinem Wert von 45,33 Punkten eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau an.

Experten zeigen sich optimistisch: Positive Prognosen für die Deutsche Euroshop

Die Aktie der Deutschen EuroShop AG wurde von 0 Analysten...