Deutsche Euroshop Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die Stimmung unter Anlegern bezüglich der Deutsche Euroshop-Aktie war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger auch verstärkt auf positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Deutsche Euroshop. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Gut" und kommt zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz als weicher Faktor zur Bewertung einer Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Fall von Deutsche Euroshop eine durchschnittliche Aktivität aufwies, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich für Deutsche Euroshop insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Deutsche Euroshop-Aktie zeigt einen Wert von 35, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (Wert: 62) führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Deutsche Euroshop.

Die technische Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt einen Durchschnitt von 20,4 EUR für den Schlusskurs der Deutsche Euroshop-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 19,94 EUR, was einem Unterschied von -2,25 Prozent entspricht und daher zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt (20,18 EUR) führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die Deutsche Euroshop-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.