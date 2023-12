Deutsche Euroshop Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir den RSI für Deutsche Euroshop betrachten, zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI derzeit bei 26,23 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut". Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Deutsche Euroshop somit als "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und Buzz, das die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz umfasst. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Deutsche Euroshop eine geringe Diskussionsintensität gezeigt und die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls gering. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Deutsche Euroshop.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Deutsche Euroshop veröffentlicht. Allerdings lag der Fokus der Diskussionen in den letzten Tagen hauptsächlich auf den positiven Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs, wird die Deutsche Euroshop derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 20,16 EUR, während der Kurs der Aktie (20,3 EUR) um +0,69 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 18,94 EUR, was einer Abweichung von +7,18 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt dies eine Gesamtbewertung von "Gut" für Deutsche Euroshop.