Deutsche Euroshop Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Die Deutsche Euroshop wird nun anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 49,18 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 liegt bei 58,45 und zeigt somit keine Anzeichen von Überkauft- oder Überverkauft-Sein, was der Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating einbringt. Zusammenfassend erhält die Deutsche Euroshop somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An vier Tagen wurde positiv diskutiert, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Deutsche Euroshop diskutiert. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Abhängig von der Diskussionsintensität und der Häufigkeit der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Deutsche Euroshop wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, wodurch diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine negative Veränderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird die Deutsche Euroshop derzeit als "Schlecht" eingestuft, da der GD200 des Wertes bei 20,32 EUR liegt, während der Kurs der Aktie (18,72 EUR) um -7,87 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 20,12 EUR, was einer Abweichung von -6,96 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Schlecht"-Wert einstuft. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".