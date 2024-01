Deutsche Euroshop Aktie: Gut oder schlecht?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv für die Aktie der Deutschen Euroshop. An acht Tagen überwog die positive Kommunikation, während an nur zwei Tagen die Stimmung negativ war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen diskutiert. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Deutsche Euroshop-Aktie zeigt einen aktuellen Wert von 20,36 EUR für die letzten 200 Handelstage. Verglichen mit dem letzten Schlusskurs von 19,18 EUR ergibt sich ein Unterschied von -5,8 Prozent. Auf dieser Grundlage wird die Aktie daher als "schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage mit einem Wert von 20,11 EUR und einem letzten Schlusskurs nahe diesem Wert (-4,62 Prozent) ergibt sich hingegen eine "neutral" Bewertung für die Aktie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für die Deutsche Euroshop-Aktie auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass das Wertpapier aktuell überkauft ist (RSI7: 75,39 Punkte) und daher als "schlecht" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI jedoch weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt erhält das Deutsche Euroshop-Wertpapier daher eine "schlechte" Bewertung in diesem Abschnitt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergab, dass die Diskussionsintensität im Vergleich zur üblichen Aktivität im Netz steht und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist. Daher wird die Aktie von Deutsche Euroshop insgesamt als "schlecht" eingestuft.