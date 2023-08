Deutsche Euroshop-Aktie: Eine Einschätzung ohne Panikmache

Die Deutsche Euroshop hat kürzlich eine Dividende von 2,50 Euro pro Aktie an ihre Aktionäre ausgezahlt, was zu einer deutlichen Korrektur des Aktienkurses geführt hat. Der Kurs ist um rund 11,5 Prozent gesunken, was jedoch in etwa dem Dividendenabschlag entspricht – also kein Grund zur Beunruhigung.

Trotz dieser Entwicklung zeigt die Deutsche Euroshop immer noch einen stabilen Aufwärtstrend. Seit den Tiefständen im Frühjahr konnten Anleger Gewinne von etwa 15 Prozent erzielen. Dies ist teilweise auf Umsatzerhöhungen zurückzuführen, die im ersten Halbjahr um beachtliche 28,1 Prozent gestiegen sind – eine seltene Leistung in der gegenwärtigen wirtschaftlichen Lage.

Deutsche Euroshop: Ist sie auf einem erfolgreichen Pfad?

Obwohl der Immobiliensektor insgesamt unter Druck steht und viele Mitbewerber mit steigenden Kosten und...