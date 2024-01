Deutsche Euroshop Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die Stimmung unter Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils positiv. An acht Tagen überwog das Positive, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen wurde auch vermehrt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Deutsche Euroshop gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt eine positive Einschätzung zum Anleger-Sentiment.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, auch als Sentiment und Buzz bezeichnet, spielt eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In diesem Sinne hat die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Deutsche Euroshop in den letzten Monaten die übliche Aktivität im Netz gezeigt. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Veränderungen erfahren, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Deutsche Euroshop eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei Deutsche Euroshop liegt der RSI auf 7-Tage-Basis aktuell bei 75,39 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI jedoch eine weniger starke Schwankung und weist weder auf überkauftes noch überverkauftes Verhalten hin. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Deutsche Euroshop-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Bei der technischen Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie ergibt sich ein Wert von 20,36 EUR auf 200-Tage-Basis, während der letzte Schlusskurs bei 19,18 EUR liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auf 50-Tage-Basis hingegen liegt der gleitende Durchschnitt bei 20,11 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Deutsche Euroshop-Aktie somit ein "Neutral"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

