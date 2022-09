Deutsche Euroshop-Aktie: Aufsichtsrat beruft Hans-Peter Kneip in den Vorstand

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche EuroShop":

Deutsche EuroShop: Aufsichtsrat beruft Hans-Peter Kneip in den Vorstand Hamburg, 14. September 2022 - Der Aufsichtsrat der Deutsche EuroShop AG (DES) hat Hans-Peter Kneip mit Wirkung zum 1. Oktober 2022 als ordentliches Mitglied in den Vorstand berufen. Herr Kneip (43) wird die Funktion des Chief Financial Officers (CFO) übernehmen und zunächst als Alleinvorstand agieren. Die Suche nach einem neuen Chief… Hier weiterlesen