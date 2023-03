Deutsche Euroshop Aktie: Analyse und Prognose für Investoren

In den letzten drei Monaten haben 0 Analysten ihre Bewertungen zur Deutsche Euroshop-Aktie abgegeben. Keine der Bewertungen war negativ oder neutral, sondern alle waren positiv. Insgesamt ergibt das also ein gutes Rating für die Aktie. Auch im letzten Monat gab es qualifizierte Analysen, bei denen es sowohl positive als auch neutrale und negative Einschätzungen gab. Auf kurze Sicht ergibt sich daraus für uns eine Gesamtbewertung von “gut”.

Die von den Analysten durchschnittlich erwartete Kursziel liegt bei 0,00 EUR – was einem Abwärtspotenzial von -100% entsprechend wären, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 19,20 EUR. Dies lässt eine Empfehlung von 0,00 EUR ableiten.

Vergleich zeigt: Deutsche Euroshop unterbewertet

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine bedeutende finanzielle Metrik zur Analyse der Ertragsstärke...