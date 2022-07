Deutsche EuroShop-Aktie: Wie geht es weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche EuroShop":

Finanztrends Video zu Deutsche EuroShop



mehr >

Am 23. Mai 2022 war es so weit: Das Angebot der Hercules BidCo GmbH wurde von der Deutsche EuroShop AG angenommen, eine sogenannten Investmentvereinbarung kam zustande. Vertragsinhalt waren die auf den Namen lautenden Stückaktien der Deutsche EuroShop AG. Die Gegenleistung betrug 21,5 Euro je Aktie. Zudem sollen die Aktionäre am Ende des Geschäftsjahres 2022 eine Dividende in Höhe von 1… Hier weiterlesen