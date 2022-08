Deutsche EuroShop-Aktie: Seit Jahresbeginn mit fast 80 Prozent im Plus!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche EuroShop":

Die Deutsche EuroShop AG hat im ersten Halbjahr Umsatz und Ergebnis gesteigert. Der Einzelhandelsimmobilien-Spezialist, der sich auf Investitionen in Shoppingcenter in Top Lagen spezialisiert hat, setzte von Januar bis Juni 105,7 Millionen Euro um und damit 0,7 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Das Konzernergebnis verbesserte sich um gut 25 Prozent auf 46,2 Millionen Euro. Die in der Branche vielbeachtete… Hier weiterlesen