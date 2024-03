Deutsche Eigenheim Union Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die Stimmung unter den Anlegern für Eigenheim Union 1898 Beteiligungs ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionsforen und Meinungen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Wochen wurden weder besonders positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 0,21 EUR liegt, während der tatsächliche Kurs bei 0,15 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund der -28,57-prozentigen Distanz zum GD200. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,15 EUR, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Daher wird dieses Kriterium ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Eigenheim Union 1898 Beteiligungs beträgt 66,67, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 liegt bei 46,4, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für Eigenheim Union 1898 Beteiligungs basierend auf der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse, dem Sentiment und dem RSI.