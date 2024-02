Deutsche Eigenheim Union Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die Eigenheim Union 1898 Beteiligungs-Aktie zeigt in der technischen Analyse eine negative Tendenz. Die 200-Tage-Linie liegt bei 0,24 EUR, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs mit einem Abstand von -33,33 Prozent bei 0,16 EUR notiert. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 0,18 EUR, was einer Differenz von -11,11 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal auslöst. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis der beiden Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Eigenheim Union 1898 Beteiligungs-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 45, was weder überkauft noch überverkauft bedeutet. Der RSI der letzten 25 Tage liegt bei 53,98 und ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Die Analyse der RSIs führt insgesamt zu einem "Neutral"-Rating.

Die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien für die Aktie zeigen ebenfalls keine starken positiven oder negativen Ausschläge. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien zeigt in den letzten Wochen eine neutrale Tendenz. Insgesamt wird die Eigenheim Union 1898 Beteiligungs-Aktie daher heute mit einer "Neutral"-Einschätzung bewertet.