Deutsche Eigenheim Union Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für die Eigenheim Union 1898 Beteiligungs wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 68,75 Punkte, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Ebenso zeigt der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 63,81 Punkten eine neutrale Einstufung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Eigenheim Union 1898 Beteiligungs. Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung von der Redaktion.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv für Eigenheim Union 1898 Beteiligungs. Die vergangenen Äußerungen und Meinungen deuten auf eine gute Einschätzung hin.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Eigenheim Union 1898 Beteiligungs-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 0,27 EUR angegeben. Der letzte Schlusskurs liegt bei 0,19 EUR, was einer Abweichung von -29,63 Prozent entspricht und zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem Wert von 0,24 EUR und einem letzten Schlusskurs von -20,83 Prozent eine schlechte Bewertung.

Insgesamt erhält die Eigenheim Union 1898 Beteiligungs-Aktie somit sowohl in Bezug auf den RSI als auch auf das Sentiment in den sozialen Medien und die technische Analyse neutrale bis schlechte Bewertungen.