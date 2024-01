Deutsche Effecten, Wechsel-Beteiligungs-Gesellschaft Aktie: So nicht zu erwarten!

Die Deutsche Effecten- Und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 5,71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen Investments eher unrentabel und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet, zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über die Aktie. Daher wird ihr ein "Neutral"-Rating zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls gering, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche, hat die Deutsche Effecten- Und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft in den letzten 12 Monaten eine Unterperformance von -25,7 Prozent gezeigt. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Unterperformance von -33,25 Prozent. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite um 38,97 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Aktie derzeit +8,67 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -5,23 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.