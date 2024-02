Deutsche Effecten, Wechsel-Beteiligungs-Gesellschaft Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Nach fundamentalen Kriterien betrachtet, weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Deutsche Effecten- Und Wechsel- BeteiligungsgeSchlechtschaft einen Wert von 2 auf. Dies liegt unter dem Branchendurchschnitt von 60,9 und deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist. In Bezug auf die Dividendenpolitik ergibt sich jedoch eine negative Differenz von -5,53 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte", was von Analysten als schlecht bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) der Deutsche Effecten- Und Wechsel- BeteiligungsgeSchlechtschaft ein Wert von 53,13, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine neutrale Einschätzung hin. Die Entfernung des aktuellen Kurses von 0,69 EUR zum GD200 von 0,84 EUR wird als schlechtes Signal in der charttechnischen Bewertung interpretiert.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Deutsche Effecten- Und Wechsel- BeteiligungsgeSchlechtschaft-Aktie sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer Sicht als unterbewertet und mit schlechten Signalen bewertet wird.