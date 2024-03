Deutsche Effecten, Wechsel-Beteiligungs-Gesellschaft Aktie: Augen auf!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und zeigt, ob eine Aktie überkauft oder unterkauft ist. Für die Deutsche Effecten- Und Wechsel- BeteiligungsgeSchlechtschaft-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 57, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI von 58,95 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie betrachtet, um den aktuellen Trend zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Deutsche Effecten- Und Wechsel- BeteiligungsgeSchlechtschaft-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 0,81 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 0,57 EUR lag. Dieser Unterschied von -29,63 Prozent führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Wert von 0,7 EUR und einem Unterschied von -18,57 Prozent ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Aktie war in den letzten Tagen neutral. Weder positive noch negative Themen wurden diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei der Deutsche Effecten- Und Wechsel- BeteiligungsgeSchlechtschaft-Aktie eine mittlere Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmung. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild.

Insgesamt ergibt sich also für die Deutsche Effecten- Und Wechsel- BeteiligungsgeSchlechtschaft-Aktie sowohl aus technischer als auch aus sentimentaler Sicht eine "Neutral"-Bewertung.