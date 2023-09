Deutsche Boerse: Das wahre Kursziel liegt bei 198,39 EUR

Die Aktie von Deutsche Boerse hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt. Gestern verzeichnete sie ein Plus von +1,77%. Die Stimmung am Markt ist derzeit optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für die Aktie beträgt 198,39 EUR. Sollten sie Recht behalten, eröffnet sich Investoren ein Kurspotential von +18,76%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Der Anteil der Analysten mit einer positiven Einschätzung beläuft sich auf +50,00%. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,69.

