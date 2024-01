Deutsche Boerse ist zurück!

In der letzten Zeit hat sich die Stimmung für die Deutsche Boerse deutlich eingetrübt, wie unsere Analyse zeigt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie. Gleichzeitig hat die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Basis mit einem "Schlecht" bewertet.

Was die Dividende betrifft, so liegt die aktuelle Dividendenrendite für Deutsche Boerse mit 2,28 Prozent nur leicht über dem Mittelwert von 2,1 Prozent. Unsere Analysten bewerten dies daher als "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt einen aktuellen Wert von 169,26 EUR, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 186,4 EUR liegt und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 174,67 EUR eine positive Abweichung von +6,72 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit wird Deutsche Boerse auf Basis der trendfolgenden Indikatoren insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

In fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, gilt die Aktie von Deutsche Boerse nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet, da das KGV mit 20,48 insgesamt 60 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 51,4 im Segment "Kapitalmärkte". Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Sollten Deutsche Boerse Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Deutsche Boerse jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Deutsche Boerse-Analyse.

Deutsche Boerse: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...