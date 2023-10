Deutsche Börse: Quartalsbericht erwartet - Was Aktionäre bei Umsatz und Gewinn vorhersagen

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

In etwas mehr als drei Monaten wird die Deutsche Börse, mit Sitz in Eschborn, Deutschland, ihren Quartalsbericht für das vierte Quartal veröffentlichen. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Und wie hat sich die Deutsche Börse-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Es sind nur noch 108 Tage bis zum Veröffentlichungstermin des Quartalsberichts der Deutsche Börse-Aktie, deren aktuelle Marktkapitalisierung bei 30,11 Mrd. EUR liegt. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf das Ergebnis dieser Veröffentlichung. Analysten gehen davon aus, dass es im Vergleich zum vorherigen Quartal einen deutlichen Anstieg des Umsatzes geben wird. Während die Deutsche Börse im vierten Quartal 2022 einen Umsatz von 1,42 Mrd. EUR erzielte, wird nun mit einem Anstieg von +42,00 Prozent auf 2,02 Mrd. EUR gerechnet. Auch der Gewinn soll sich ändern und voraussichtlich um +136,73% auf 850,35 Mio. EUR steigen.

Wie werden Aktionäre nun auf diese Informationen zur Deutsche Boerse-Aktie reagieren?

Die Analysten sind eher optimistisch für das kommende Jahr: Der Umsatz soll um +42,00 Prozent steigen/fallen und der Gewinn um +136,73 Prozent auf 3,54 Mrd. EUR anwachsen/im Vergleich zum Vorjahr erreichte er einen Wert von 1,49 Mrd. EUR). Der Gewinn pro Aktie soll sich dabei voraussichtlich auf 8,25 EUR belaufen.

Einige Aktionäre warten ab und reagieren nicht vorab auf die Schätzungen der Quartalszahlen. In den letzten 30 Tagen ist der Kurs um -3,58% gesunken.

Analysten schätzen ein, dass der Aktienkurs innerhalb von zwölf Monaten bei 195,60 EUR stehen wird. Dies würde einen Gewinn von +24,07% im Vergleich zum aktuellen Kurs bedeuten. Anleger, die jetzt einsteigen möchten, können anhand dieser Schätzungen mit einem Gewinn von +24,07% innerhalb eines Jahres rechnen.

Die Charttechnik deutet darauf hin, dass sich der Kurstrend bei Deutsche Boerse negativ entwickelt hat. Der gleitende Durchschnitt über 50 Tage bietet keine Unterstützung.

