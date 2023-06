Deutsche Boerse: Potenzial von +23,79% laut Analysten

Die gestrige Kursentwicklung der Deutsche Boerse Aktie betrug +0,52%. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich ein Plus von insgesamt +1,04%. Der Markt scheint aktuell relativ optimistisch zu sein. Doch was ist die Meinung der Bankanalysten?

Das mittelfristige Kursziel für die Deutsche Boerse liegt bei 204,00 EUR. Wenn diese Einschätzung zutrifft, eröffnet das Unternehmen Investoren ein Potenzial von +23,79%. Von insgesamt 26 Analysten sind sieben davon überzeugt, dass es sich hierbei um einen starken Kauf handelt. Zehn Analysten bewerten die Aktie als “Kauf”, während neun Experten zur Bewertung “halten” tendieren.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,92 und unterstreicht somit die positive Stimmung und Tendenz am Finanzmarkt.